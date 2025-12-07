Dolar
logo
Gündem

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi.

İrem Demir  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolunda Tuzla istikametinde seyreden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, toplam 22 yolcunun bulunduğu servisteki yaralılara müdahale etti.

Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.

