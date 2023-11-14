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Malatya'da dorsesi açık kalan kamyon trafik bilgilendirme panosunu yerinden söktü

Malatya'da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon, dijital trafik bilgilendirme panosuna çarptı.

Volkan Kaşik  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Malatya'da dorsesi açık kalan kamyon trafik bilgilendirme panosunu yerinden söktü Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Sürücüsü kimliği henüz öğrenilemeyen 44 ACK 548 plakalı kamyonun dorsesi, Malatya-Kayseri kara yolu Cafana Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken arızası nedeniyle açıldı.

Dorsenin trafik bilgilendirme panosuna çarparak yerinden söktüğü kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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