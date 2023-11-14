Malatya'da dorsesi açık kalan kamyon trafik bilgilendirme panosunu yerinden söktü
Malatya'da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon, dijital trafik bilgilendirme panosuna çarptı.
Malatya
Sürücüsü kimliği henüz öğrenilemeyen 44 ACK 548 plakalı kamyonun dorsesi, Malatya-Kayseri kara yolu Cafana Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken arızası nedeniyle açıldı.
Dorsenin trafik bilgilendirme panosuna çarparak yerinden söktüğü kazada yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.