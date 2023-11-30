Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı
Hava muhalefeti nedeniyle dün işletmeye kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatlarında seferler başladı.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin başladığı duyuruldu.
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