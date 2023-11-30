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Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı

Hava muhalefeti nedeniyle dün işletmeye kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatlarında seferler başladı.

Ali Cevahir Aktürk  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin başladığı duyuruldu.



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