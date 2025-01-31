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Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Doğukan Vurgun  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı

Edirne

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda üç günde 4 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler, şüpheli araçların vites kutusu ile lpg tankına gizlenmiş uyuşturucuları bulmak için risk analizleri kapsamında dedektör köpeklerin yardımıyla arama yaptı.

Aramalarda "zula" adı verilen gizli bölmelerde 217 kilogram uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı
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