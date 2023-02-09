Dolar
18.83
Euro
20.31
Altın
1,887.03
ETH/USDT
1,642.90
BTC/USDT
22,766.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunuyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.-VTR-
logo
Gündem

Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.02.2023
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları

Ankara

Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah, Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak depremlerde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu, yaralılara şifa diledi. Kraliçe Rania el-Abdullah, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün halkının dualarla ve kalben Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Emine Erdoğan da Ürdün Kraliçesi'ne afete ilişkin son bilgileri aktardı. Erdoğan, Kraliçe Rania el-Abdullah'a iyi dilekleri için teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva da Emine Erdoğan ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Aliyeva, "Türkiye halkının kaderi bizim kaderimizdir. Yüce Tanrı'dan bütün Türkiye halkına güç ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a mesaj gönderen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova da geçmiş olsun dileklerini iletti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ise mesajında afetten derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaşanan trajedinin büyüklüğü karşısında derinden sarsılıyoruz. Kalbimiz depremzedeler, aileleri ve kurtarma ekipleriyle beraber. Bu zor ve acılı anlarda Türk halkına olan tüm desteğimizi ve dayanışmamızı bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Mümkün olan her şekilde yardıma hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kendi trajedilerine rağmen bugün dualarının Türkiye ile olduğunu belirtti. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabının tarif edilemez bir acı olduğunu vurgulayan Zelenska, "Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda." ifadelerini kullandı.

Eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un eşi Martine Moise da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, kendisi ve Haiti halkının tüm dualarının Türkiye ve özellikle depremden etkilenenlerle olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat’a kadar uzatıldı
Sanayici ile deprem bölgesi arasında yardım köprüsü kuruldu
Balkan coğrafyasından sanatçılar, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi
İstanbullu şirketler deprem bölgesi için seferber oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor

Bakan Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız

Charlie Hebdo’nun provakatif karikatürüne karşı çizimiyle ilgi toplayan Filistinli karikatürist, AA’ya konuştu

Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır kurulumu sürüyor

Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır kurulumu sürüyor
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları

Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları
Hatay'da iki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da iki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet