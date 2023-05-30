Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.