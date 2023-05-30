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Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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