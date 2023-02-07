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Kuzey Marmara ve TEM otoyollarında trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisi ile TEM Otoyolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Zafer Arslan   | 07.02.2023
Kuzey Marmara ve TEM otoyollarında trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul

İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

TEM Otoyolunun Orhanlı ve Kurtköy mevkisi ve bağlantı yollarında kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolunun Sancaktepe mevkisinde de kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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Kuzey Marmara ve TEM otoyollarında trafik yoğunluğu oluştu

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