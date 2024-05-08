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Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Samsun TSO'yu ziyaret etti

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Samsun ile ticaretlerini geliştirmek için çalışma yapacaklarını belirtti.

Mustafa Çavuş  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Samsun TSO'yu ziyaret etti

Samsun

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre Manasijevski, Samsun TSO'yu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile işbirliği ve yatırım imkanlarını görüştü.

Manasijevski, burada yaptığı konuşmada, büyükelçilik olarak farklı illerde ülkelerini tanıtan toplantılar gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini aktardı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlerde ticaret ve sanayi odalarıyla ülkelerini anlatan toplantılar yaptıklarını bildiren Manasijevski, şöyle devam etti:

"Samsun'un da büyük potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biz daha fazla şehirde ülkemizi tanıtmak, karşılıklı ticaretimizi artırmak istiyoruz. Türkiye büyük bir ülke. İki ülke arasında gelişmiş ve gelişmekte olan ticaret hacmi var. Amacımız, ticaret hacmini daha da geliştirmek. Bu nedenle ticaret ve sanayi odalarıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde 80 bine yakın firma mevcut ve bu firmaların 2 bini Türk sermayeli Türk firması. Makedonya küçük bir ülke olarak görünse de tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşmaları bulunmakta. Ülkemizde çok fırsat var. Daha çok Türk yatırımcıyı Makedonya'ya bekliyoruz."

Manasijevski, ilerleyen günlerde Samsunlu sanayicilerle ülkelerindeki yatırım fırsatlarını anlatan bir toplantı yapmak, daha sonra ikili iş görüşmesi organize etmek istediklerini vurguladı.

Murzioğlu da Manasijevski'ye Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgi verdi.

Samsun'un alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir olduğuna dikkati çeken Murzioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Samsun'umuz gerek sanayi altyapısı, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm ve tarım alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en büyük kenti. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşım hatlarıyla Samsun, bir lojistik kent konumunda. İki ülke arasında her geçen gün daha da ileriye taşınan işbirliği söz konusu. Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin geçmişten gelen kültürel bağlarının ticarete daha fazla yansıtılması konusunda her türlü işbirliğini yapmaya hazırız. İnşallah yaptığınız ziyaret, amacımıza katkı sağlar."

Ziyarette, karşılıklı yatırım ve iş birliğini artırmak adına ortak çalışma yapılması kararı alındı.

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