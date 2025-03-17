Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 6 kişinin Ankara'daki tedavisi sürüyor
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi edilen yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ankara
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi için askeri uçakla Ankara'ya getirilen 6 kişinin tedavisi sürüyor.
Yaralıları taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, saat 02.00'de Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.
Buradan ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 yaralı, tedavi altına alındı.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani şehrinde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'ye gönderilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.