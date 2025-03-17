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Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 6 kişinin Ankara'daki tedavisi sürüyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi edilen yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Duygu Yener  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 6 kişinin Ankara'daki tedavisi sürüyor

Ankara

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi için askeri uçakla Ankara'ya getirilen 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Yaralıları taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, saat 02.00'de Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

Buradan ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 yaralı, tedavi altına alındı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani şehrinde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'ye gönderilmişti.

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Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 6 kişinin Ankara'daki tedavisi sürüyor
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