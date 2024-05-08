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Kuveyt Emiri Sabah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tevcih ettiği "Devlet Nişanı" için teşekkür

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara ziyaretinde kendisine sunulan "Devlet Nişanı" için teşekkürlerini iletti.

Safiye Karabacak  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Kuveyt Emiri Sabah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tevcih ettiği "Devlet Nişanı" için teşekkür

İstanbul

Kuveyt resmi ajansına (KUNA) göre Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, "Türkiye'den ayrılırken mutluluk duyuyoruz. İki dost ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi bağların derinliğini ve sağlam dostluğunu yansıtan, bizlerin ve beraberimizdeki heyet üyelerinin gördüğü güzel karşılama ve konukseverlik için Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Emiri Sabah, Ankara ziyaretinin "iki dost ülke arasında, ortak hedeflere ve karşılıklı çıkarlara dayanan, halkların umut ve isteklerini karşılayacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliği umutlarını artırdığını" vurguladı.

Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "en derin teşekkürlerini" ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu girişiminin "iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmüş, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etmişti.

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