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Kütahya'da ormanda kaybolan kişi donmak üzereyken bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki kişi, donmak üzereyken bulundu.

Muharrem Cin, Alibey Aydın  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Kütahya'da ormanda kaybolan kişi donmak üzereyken bulundu Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

İlçede ikamet eden ve otomobiliyle 3 gün önce mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ya bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kayı köyü yakınlarındaki Baraman Karasu mevkisinde, ormanlık alanda çamura saplanmış halde otomobili bulunan Adıgüzel'in, bilincinin kapalı olduğu tespit edildi.

Donmak üzere olduğu belirlenen Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıgüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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