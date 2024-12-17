Dolar
34.99
Euro
36.77
Altın
2,652.16
ETH/USDT
4,001.20
BTC/USDT
106,931.00
BIST 100
10,000.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına "İstiklal Madalyası" verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Utku Şimşek  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen ekli listede adları yazılı gazilerin, aynı listede belirlenen mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine, 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu'nun ek 4'üncü ve ek 6'ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, 1886 Erzincan doğumlu İsmail Nurettin İz'in İstiklal Madalyası torunu Tuğrul Caner İz'e, 1887 Aksaray doğumlu Durmuş Altınok'un madalyası torunu Muharrem Altınok'a, 1899 Pasinler doğumlu Kurban Yılmaz'ın madalyası torunu Metin Yılmaz'a, 1895 Huğlu doğumlu Ahmet Tokgöz'ün madalyası ise torunu Ahmet Tokgöz'e takdim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da tur teknesinde yangın çıktı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
CNN, gerçekliği konusunda eleştirilen Suriyeli tutsak haberine ilişkin inceleme yapıyor
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

Benzer haberler

KKTC'den Türkiye'ye gelen eşyaya AB standartlarında vergi uygulanacak

KKTC'den Türkiye'ye gelen eşyaya AB standartlarında vergi uygulanacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2025'te 750 kilovatsaat olacak

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

AYM noterlerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

AYM noterlerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti
TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi

TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi
Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi

Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet