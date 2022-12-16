Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.
Ankara
Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kumluca ve Finike’de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 16, 2022
Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık.
Bakan Yanık, "Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon lira daha kaynak aktardık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.