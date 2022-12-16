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Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

İsa Toprak   | 16.12.2022
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Ankara

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Yanık, "Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon lira daha kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

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Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
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