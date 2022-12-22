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Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli unvan ve pozisyonlara 171 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Hamdi Çelikbaş   | 22.12.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'te yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca büro personeli (29), koruma ve güvenlik görevlisi (54), şoför (5) ve temizlik personeli (83) olmak üzere 171 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 23 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden yapabilecek.

Başvurular, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra bakanlığın "www.ktb.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yer alacak.

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