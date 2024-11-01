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Küçükçekmece'de patlayan su borusu sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

Küçükçekmece'de patlayan borudan fışkıran tazyikli su, sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Berfin Kıraç, Mustafa Hatipoğlu  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Küçükçekmece'de patlayan su borusu sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

İstanbul

Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer altından geçen su borusu patladı. Akışın devam ettiği borudan tazyikle çıkan sular caddenin diğer tarafına kadar ulaştı.

Etrafın adeta göle döndüğü olay sırasında caddeden geçen yayalar sudan etkilendi.

Sürücülerin zorlukla ilerlediği yolda trafik yoğunluğu oluştu.

İSKİ ekiplerinin bölgede tamirat çalışması başlattığı öğrenildi.

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