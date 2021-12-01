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Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Ramazan Kaya   | 01.12.2021
Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kayseri

Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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