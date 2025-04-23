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Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlandı

"23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı", Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Eren Beksaç  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlandı Fotoğraf: Eren Beksaş/AA

Kosova

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra bakanlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başbakan Kurti, Türk topluluğunun Kosova devleti ve toplumu için değerli ve vazgeçilmez bir unsur olmaya devam ettiğini söyledi.

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23 Nisan’ın, Kosova’nın demokratik, kültürel ve kurumsal gelişimine büyük katkılar sağlayan bu topluluğun olağanüstü katkısını simgelediğini belirten Kurti, “Her şeyden önce, Arnavutlar ile Türkler arasındaki birlikte yaşam, zamanın sınamalarına direnen kalıcı dostluğun, karşılıklı anlayışın ve derin saygının ilham verici bir örneğidir.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Güldere ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın selamını ileterek başladı.

Kosova’nın Türk milletinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Güldere, şöyle konuştu:

“Gücünü Kosova toplumuyla sahip olduğumuz kardeşlik bağlarımızdan alan ilişkilerimiz her alanda hızla gelişmeyi sürdürüyor. Balkanların kalbinde yer alan Kosova’nın istikrarı aynı zamanda Balkanlar’da kalıcı barışın garantisidir. Bunun bilincinde olarak geçmişte olduğu gibi bugünde ve gelecekte de kardeş Kosova’ya her alanda destek vermeye devam edeceğiz.”

Bakan Damka da 23 Nisan’ın Kosova’da Türkçeyi yaşatmanın, kültür ve kimliğine sahip çıkmanın bir ifadesi olduğunu belirterek, “Bizler Türk toplumu olarak bu topraklardaki kadim varlığımız, derin tarihimiz ve diğer halklarla birbirine örünmüş ilişkilerimiz ile Kosova’nın çok kültürlü mozaiğinin yapıcı bir ayrılmaz parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından resepsiyon, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseriyle devam etti.

Resepsiyon, Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği sanatçılarının verdiği folklor gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Öte yandan, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle Orkide Kadınlar Derneği tarafından Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ay Yıldıza Kadın Eli" el sanatları sergisi açıldı. Kosova Başbakanı Kurti de sergiyi diğer davetlilerle birlikte ziyaret etti.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

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