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Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türk mühendisleri tarafından üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır içi ve sınır dışı üs bölgelerimizi ziyaret ederek teknik istişarelerde bulunduk." dedi.

Tolga Yanık  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti

İstanbul

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre Korgeneral Tokel, Bayraktar ve Akyol, Cizre'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Ziyaret sırasında Tokel, Bayraktar ve Akyol, bölgedeki askeri personelle teknik istişarelerde bulundu.

Bayram ziyaretinin sonraki durağında Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na intikal edildi. Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile bir araya gelen Korgeneral Tokel, Bayraktar ve Akyol, birlik personeli askerler ve geçici köy korucularıyla bayramlaştı.

"Sınır içi ve sınır dışı üs bölgelerimizi ziyaret ederek teknik istişarelerde bulunduk"

Selçuk Bayraktar, X'teki paylaşımında, Metin Tokel ve Ahmet Akyol ile birlikte, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır içi ve dışı üs bölgelerini ziyaret ederek teknik istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Kahraman Mehmetçikle bayramlaştıklarını anlatan Bayraktar, "Rahmetli babamız Özdemir Bayraktar ile birlikte hayatımızı vakfederek geliştirdiğimiz teknolojilerle terörle mücadelelerine destek verdiğimiz, uzun yıllar omuz omuza çalıştığımız, sınır içi ve dışı operasyonlarda görev yapan birliklerimizi ziyaret ettik. Bu mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kahraman Mehmetçiklerimize en iyisini sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da savunmanın teknolojik güçleri olarak her fırsatta sahada bulunduklarını, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde Mehmetçiklerle beraber olduklarını vurguladı.

Irak sınırındaki hudut birliklerini ve üs bölgelerini Metin Tokel ve Selçuk Bayraktar ile ziyaret ederek askerlerle bayramlaşma fırsatı bulduklarını belirten Akyol, şunları kaydetti:

"Kahramanlarımızın vatan aşkı ve azmi, her zaman olduğu gibi bizlerin de en büyük motivasyonu ve gurur kaynağı oldu. En yüksek teknolojilerimizle gözü, kulağı olduğumuz kahraman Mehmetçiklerimize, Hudut Kartallarımıza en iyisini sunmak için çalışmayı ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

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Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti
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