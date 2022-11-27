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Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi.

Enes Duran   | 27.11.2022
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

Ankara

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.

Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Kanun kapsamında hayvan bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir."

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