Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi.
Ankara
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Şahin'le beraberindeki heyetten Konya'daki barınağa ziyaret
Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Kanun kapsamında hayvan bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.