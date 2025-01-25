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Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Konya'da çöken binada süren arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi
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Konya'da çöken binanın enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.

Melike Keskin, Savaş Güler  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Konya'da çöken binanın enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Atilla Hancı/AA

Konya

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 12 saattir alanda faaliyet yürüten ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Öte yandan enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kurtarılma anı görüntülendi

Öte yandan enkazında kalan bir kişiye sağ olarak ulaşıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde enkazdan ses geldiğini tespit edip aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı.

İtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, itfaiye erinin ilk olarak "Tuttum elini." diyerek sevinmesi yer alıyor.

Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler." diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor.

Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.

4 şüpheliye gözaltı 

Soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

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