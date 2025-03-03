Dolar
36.47
Euro
38.08
Altın
2,868.61
ETH/USDT
2,350.30
BTC/USDT
91,523.00
BIST 100
10,021.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Karakurt, arazi çalışmalarında keşfettiği küçük ve zehirli akrebi soyadıyla literatüre kazandırdı.

Aleyna Kartal  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Prof. Dr. Karakurt, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ile Şırnak'ta arazi taramaları sırasında bulduğu ve literatürde olmadığını düşündüğü akreple ilgili akademik çalışma başlattı.

"Scorpio" türü içinde olan küçük ve zehirli akrebi "Scorpio Karakurdi" adıyla literatüre kazandıran Karakurt, AA muhabirine, akrebin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü, nadir bir tür olduğunu söyledi.

Karakurt, akrebi literatüre kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni tür morfoloji olarak bakıldığında, diğer türlerden daha küçük. Akreplerde morfoloji küçüldükçe zehrin içeriği de artmaktadır. Laboratuvarımızda yaptığımız analitik çalışmalarımızla üretilen zehirde birçok farklı bileşiğin olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.

"Kanser çalışmalarının tedavisinde kullanılması amaçlanıyor"

Akrepten elde edilen zehrin tıpta kullanılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Karakurt, "Zehir kendi içerisinde insan hücresine girebilecek özel proteinlere sahiptir. Aktif olarak hücreleri etkilemektedir. Akrep zehirleri, hücre içindeki potasyum kanalları gibi protein kanallarında hastalığın yayılmasını önleyerek hücrelerin kontrollü şekilde ölmesini sağlamaktadır. Ancak burada asıl etkiyi gösteren, akrep zehrinin kendisi değil, içinde bulunan aktif proteinlerdir." ifadelerini kullandı.

Karakurt, TÜBİTAK destekli bir proje yürüttüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu projemizde akrep türlerinin yapılarında bulunan proteinlerin, insan kolon kanseri, akciğer kanseri ve karaciğer kanserindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştık. Bu türün yapılarında bulunan proteinlerin insan kolon kanseri tedavisinde etkin şekilde görev gördüklerini ortaya koyduk. Metastatik yapıdaki kolon kanseri hücrelerini ciddi şekilde inhibe (hastalığın yayılmasını önlemek) ederek kolon kanserinin dokuda yayılmasını engellediğini gösterdik. Aynı zamanda kolon kanserinin canlılığını da yüzde 95 oranında inhibe ettiğini ortaya koyduk."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanıt/The Evidence
Ankara'da yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 16 kişi yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı
Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı

Benzer haberler

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Konya Ovası'nda azalan yağışlar baraj, göl ve göletleri olumsuz etkiliyor

Bağırsağı sıkıştığı için yemek yiyemeyen kadın, ameliyatla şikayetlerinden kurtuldu

Avukatlığı bırakıp yöneticisi olduğu aile şirketini ihracatla büyütmek istiyor

Avukatlığı bırakıp yöneticisi olduğu aile şirketini ihracatla büyütmek istiyor
Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor
Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada domates yetiştiriliyor

Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada domates yetiştiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet