Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Kuvvetli rüzgar Konya, Niğde ve Aksaray'da bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.
Niğde
Dün öğle saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, bugün Konya'da da etkili oldu.
Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.
Trafik güvenliğini sağlamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.
Konya-Aksaray ve Konya-Ankara yolu, bazı noktalarda oluşan kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı, bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.
Öte yandan Aksaray'da da kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına sebep oldu.
Fırtına nedeniyle Aksaray-Adana kara yolu polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.