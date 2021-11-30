Dolar
13.01
Euro
14.78
Altın
1,794.25
ETH/USDT
4,540.00
BTC/USDT
57,434.00
BIST 100
1,811.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı - VTR
logo
Gündem

Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Kuvvetli rüzgar Konya, Niğde ve Aksaray'da bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

Abdullah Özkul   | 30.11.2021
Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Zekeriya Karadavut - Anadolu Ajansı

Niğde

Dün öğle saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, bugün Konya'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Trafik güvenliğini sağlamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara yolu, bazı noktalarda oluşan kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı, bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan Aksaray'da da kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına sebep oldu.

Fırtına nedeniyle Aksaray-Adana kara yolu polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstüne para cezası geliyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir ayda 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı
Moderna'ya göre, Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli
Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün bulaşıcılığının artması daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor
AB'nin 'aşılı herkese açık kapı' politikasına omicron engeli

Benzer haberler

Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Kadına yönelik şiddet Kovid-19 salgınında arttı

Avusturya’da pazartesi başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması protesto edildi

Niğdeli hayırsever 30 yıldır yetimlere ve ailelerine yardım eli uzatıyor

Niğdeli hayırsever 30 yıldır yetimlere ve ailelerine yardım eli uzatıyor
Avusturya'da 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Avusturya'da 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak