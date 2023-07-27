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Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Murat Yıldırım  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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