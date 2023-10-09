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Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 32 zanlı adliyede

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadir Yıldız  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 32 zanlı adliyede Fotoğraf: Kerim Yavuz/AA

Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunulduğu ve bu yapılanmaya finans temin edildiğinin belirlenmesi üzerine 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

6 Ekim'de Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 zanlı yakalanmış, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve bazı milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenilmişti.

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