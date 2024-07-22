Dolar
32.94
Euro
35.85
Altın
2,393.01
ETH/USDT
3,472.90
BTC/USDT
67,282.00
BIST 100
11,227.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU gemisini ve gemideki gazileri ziyaret etti.

Merve Yıldızalp  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

TCG Anadolu KKTC'nin Girne kenti açıklarında ziyarete açılacak

TCG Anadolu KKTC'de 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır

Tek tabancayla EOKA'ya direnen Kıbrıs Türkleri: Türk Mukavemet Teşkilatı

Tek tabancayla EOKA'ya direnen Kıbrıs Türkleri: Türk Mukavemet Teşkilatı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 uçak NATO görevi kapsamında Romanya'da uçtu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 uçak NATO görevi kapsamında Romanya'da uçtu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet