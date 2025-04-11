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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduklarını belirterek, "Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Lefkoşa

Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen Yusuf Erim yönetimindeki programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir soru üzerine Kazakistan ve Türkmenistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) büyükelçilikler açmasını değerlendirerek, "Her ülke kendi istekleri doğrultusunda başka bir ülke ile elbette böyle ilişkiler kurabilir." dedi.

Tatar, Türkiye ve Azerbaycan'ın KKTC'yi çeşitli alanlarda desteklediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Sadece Türkiye ve Azerbaycan ile değil diğer Türk devletleri ile de ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Sonuçta farklı lehçeler ile de konuşsak dilimiz onlar ile aynı. Aynı kültürün mensuplarıyız. Tüm bunlar ilişkilerimizi geliştirmemiz için birer etken."

Tatar, 1960 yılında kurulan 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türklerin kurucu ortak olduklarını hatırlatarak, Ada'daki karmaşa ve sorunun başlangıcının ENOSİS adı verilen Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmak istemesi süreciyle başladığını söyledi.

Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana iki devlet, farklı inanç ve dillerde iki millet olduğuna dikkati çeken Tatar, "Zamanı geriye döndüremezsiniz. Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm 2 devletin egemen eşitliğine ve uluslararası statüsüne dayalı çözümdür." dedi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşların Filistin ve diğer benzer durumlar için iki ayrı devlet çözümünü savunduğunu ancak Kıbrıs söz konusu olunca birleşmeyi savunduklarına vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Kıbrıs'ta birleşme ve Türk askerinin adadan çekilmesini istediğini kaydeden Tatar, "Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Bu bizim için bir norm niteliğindedir." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin 2004'te yapılan referandumda çözümden yana oy kullandığını ancak buna rağmen KKTC'ye yönelik haksız ambargo ve izolasyonların devam ettiğini ifade etti.

BM'den bir an önce bu ambargo ve kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Tatar, "GKRY, Ada'nın tek sahibi değil, KKTC de var. Bu bir gerçektir. Türkler, Kıbrıs'ın geçmişte olduğu gibi bugün de asli unsurudur." ifadesini kullandı.

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