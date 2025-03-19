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Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Serkan Güner  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi

Kırşehir

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşme olasılığının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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