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Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Özgün Tiran  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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