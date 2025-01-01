Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırklareli
Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor https://t.co/E4YhUTWQ5H pic.twitter.com/aOSEmaDpOz— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 1, 2025
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.