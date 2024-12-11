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Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

Özgün Tiran  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi yüzde 13 olarak ölçüldü.

Kuraklığın hissedildiği haziran ayından itibaren barajın doluluk oranı da azaldı.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda, 19 milyon 405 bin metreküp su bulunuyor. Temmuz ayında yüzde 18 doluluk oranına sahip Edirne'nin de içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi azalmaya devam ediyor.

Havzasında son günlerde etkili olan sağanağın, barajın su seviyesini etkilemediği görüldü.

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