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Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Özgün Tiran  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

AA ekibi çiftçinin çalışmasını dron ile görüntüledi.

Tunçkol, AA muhabirine Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Türkiye topraklarının şehitlerin mücadelesiyle kazanıldığını vurgulayan Tunçkol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet borcu dolayısıyla tarlasına "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdığını kaydetti.

Cumhuriyet değerlerine en iyi şekilde sahip çıkacağını ifade eden Tunçkol, "Cumhuriyet 101 yaşında" yazısını yaklaşık 2,5 saatte yaptığını sözlerine ekledi.

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