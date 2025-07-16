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Dünya

Çiftçiler AB kurumları önünde protesto düzenledi

Çiftçiler, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde tarım desteklemelerinde yapılması beklenen kesintilere karşı gösteri düzenledi.

Ata Ufuk Şeker  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Çiftçiler AB kurumları önünde protesto düzenledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Çeşitli AB ülkelerindeki çiftçi birliklerinin çağrısıyla 200 civarında çiftçi, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplandı.

Çiftçiler, ana yolları kullanarak AB Komisyonu önüne kadar yürüdü.

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Birliğin tarım politikalarından duydukları rahatsızlıklara dikkati çeken göstericiler, "Tarıma son vermeyin" yazılı afiş açtı.

Tarım birliklerinin ve çeşitli AB ülkelerinin bayraklarını taşıyan göstericiler, AB tarım politikalarına karşı slogan attı.

Protesto, AB Komisyonu üyelerinin Birliğin uzun dönem bütçesini görüştükleri ve taslak bütçe teklifini hazırladıkları toplantı sırasında yapıldı.

AB'nin uzun dönem bütçesine Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) adı veriliyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların, AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor. AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027'deki toplam 1,2 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti.

AB Komisyonunun 2028-2034 yılı bütçe taslağını bugün açıklaması bekleniyor.

AB Komisyonunun gelecek bütçede tarımsal desteklemeleri içeren ortak tarım politikası, bölgesel kalkınma odaklı uyum politikası gibi çeşitli farklı programları ortak bir havuzda toplamayı planladığı iddia ediliyor. Çiftçiler bu durumdan ve tarım desteklemelerinde söz konusu kesintiden rahatsızlık duyuyor.

Mevcut durumda AB bütçesinin yaklaşık 3'te 1'i çeşitli tarımsal desteklere aktarılıyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ile alınıyor.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler Birliğin tarım politikalarına karşı geçen yıl yoğun protestolar düzenlemişti.

Birliğin çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

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