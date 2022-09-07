AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 5 milyar avroluk dilimi gönderecek
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yapacağı makro finansal yardım paketinden 5 milyar avroluk dilimi bu ülkeye göndermeye hazırlanıyor.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Rusya ile savaşan Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar avroluk makro finansal kredi paketinin ikinci bölümünün gönderilmesini öngören teklifin hazırlandığı bildirildi.
Ağustos başında paketten 1 milyar avronun ödendiği hatırlatılarak 5 milyar avroluk dilimin de yakında Ukrayna'ya gönderileceği kaydedildi.
Kalan 3 milyar avronun ise mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya sağlanacağı aktarıldı.
AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar avroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.