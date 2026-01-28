Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı
Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.
Kırıkkale
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama levhasını fark eden sürücü Y.D, hafif ticari aracıyla yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan Y.D'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
Sürücü ile araç sahibine 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.