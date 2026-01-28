Dolar
Gündem

Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

Halil İbrahim İdik  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

Kırıkkale

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama levhasını fark eden sürücü Y.D, hafif ticari aracıyla yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan Y.D'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücü ile araç sahibine 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.

