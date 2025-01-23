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Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi tedavi altına alındı.

Muhammet Fatih Gökmen  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Bahadır Uzunalp (53) idaresindeki 58 AP 705 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araca ve sağlık ekiplerine yardım etmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 PA 855 plakalı minibüs, kaza yapan aracın önüne park etti.

Daha sonra aynı yönde seyreden Necmettin Gümüş'ün (45) kullandığı 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan araç ve yardım için duran minibüse çarptı.

Kazazedelere müdahale eden sağlık görevlileri Alican Holat ve Esra Keskin, sürücüler Gümüş ve Uzunalp ile araçlardaki Özlem (44) ve Kerem Uzunalp (13), Hayati (45) ve Ayşe Çebi (44), Ahmet Cemek (65) ile Rana Morçoloğlu (17) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kerem Uzunalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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