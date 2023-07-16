Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,929.60
BTC/USDT
30,296.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Uyarıda, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 6 gün boyunca trafiğin "her iki yönde" kontrollü olarak devam edeceği kaydedildi.

Erhan Cihan Ünal  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahta trafiğin 21 Temmuz saat 17.00'ye kadar "her iki yönde" kontrollü devam edeceğini bildirdi.

KGM'nin açıklamasında, söz konusu çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı dikkate alınarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmalarının hedeflendiğine işaret edildi.

"Çalışmalar, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 kilometresi. 12+270-kilometresi: 15+150 arası Ankara istikametinde devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yolun tamamen trafiğe açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

Benzer haberler

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı

Bakan Uraloğlu sel ve heyelandan etkilenen 11 noktada çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi

Ek bütçede deprem bölgesi yolları için 1,2 milyar lira kaynak ayrıldı

Ek bütçede deprem bölgesi yolları için 1,2 milyar lira kaynak ayrıldı
Anadolu Otoyolu'nda Hendek ile Gölyaka kavşakları arasında onarım çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nda Hendek ile Gölyaka kavşakları arasında onarım çalışması yapılacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı

Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet