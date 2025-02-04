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Keçiören'de mahalle sakinleri "heyelan korkusu" yaşıyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bölgede 2023'ten bu yana meydana gelen heyelanlar sonucunda riskli 9 bina boşaltıldı.

Emrullah Cesur  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Keçiören'de mahalle sakinleri "heyelan korkusu" yaşıyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl - AA

Ankara

Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930. sokak çevresinde meydana gelen heyelanlar sonucunda, riskli 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl bu binaların yıkılmasının ardından, bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Risk altında olduklarını öne süren mahalle sakinleri, yetkililerden alanda yapılan çalışmaların bir an önce bitirilmesini talep ediyor.

"Evlerimizde güvenle oturmak istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Esra Karabacak, bölgede hala heyelanların sürdüğünü anlatarak, "12 bina heyelan yüzünden risk altında. Karşı bölgede bir çalışma yapılıyor ancak çatlaklar ve yarıklar burada devam ediyor. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini ve çalışmaların daha da hızlanarak ve bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz. Evlerimizde güvenle oturmak istiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Sibel Yarıtaş ise "Huzurlu uyku uyumak istiyoruz. Sabahlara kadar komşularımızı düşünüyoruz. Hep kapılarda, camlarda, balkonlardayız. Bir an önce çalışmanın hızlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bölgede ikamet eden Davut Aydoğdu da "Yetkililerden sadece çalışmayı sıkılaştırmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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