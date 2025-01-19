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KDK'den "kurum değiştiren sözleşmeli kamu personeline yıllık izin kullandırılsın" tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kurum değiştiren sözleşmeli kamu personelinin yıllık izin hakkından faydalandırılması yönünde tavsiye kararı verdi.

İsmet Karakaş  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
KDK'den "kurum değiştiren sözleşmeli kamu personeline yıllık izin kullandırılsın" tavsiyesi

Ankara

KDK'nin kararına göre, 2016 ile 2024 arasında polis memuru olarak görev yapan bir kamu personeli, KPSS ile Yalova'ya sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atandı. Daha önce de kamu görevinde bulunduğunu belirterek tarafına yıllık izin tanımlanmasını talep eden kişi, "yeni atandığı kurumda henüz bir yılını tamamlamadığı" gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı.

Yıllık izin hakkından faydalanmak isteyen kişi, KDK'ye başvurdu.

KDK, incelemesi sonucu başvuruyu kabul ederek, başvurucunun yıllık izin hakkından faydalandırılması gerektiği yönünde Yalova Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.

Başvurucunun daha önce de kamu görevinde bulunduğuna işaret edilen kararda, "Önceki hizmetlerin dikkate alınarak izin haklarının belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından ilgili idarenin aksi yönde tesis ettiği işlemlerin hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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