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KDK, engelli vatandaşın 2 yıldır yaşadığı ulaşım kartı mağduriyetini çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), "dostane çözüm" yolu kapsamında yaptığı görüşmeler sonucunda yaklaşık 2 yıldır ulaşım için kart almak isteyen engelli vatandaşın yaşadığı mağduriyet çözüme kavuşturuldu.

Kemal Karadağ  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
KDK, engelli vatandaşın 2 yıldır yaşadığı ulaşım kartı mağduriyetini çözdü

Ankara

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan yüzde 40 engelli raporuna sahip kişi kuruma başvurarak, ulaşım için engelli kartı çıkarmak istediğini, Büyükşehir Belediyesine müracaat ettiğini ancak yaklaşık 2 yıldır kartı alamadığını bildirdi.

Engelli vatandaşın sorununun çözülmesi için harekete geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı BELBİM A.Ş yetkilileriyle mağduriyetin giderilmesi için görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucunda başvurana engelli raporunun Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kayıt ettirmesi halinde "Engelli İstanbul Kartı"nın verilebileceği belirtildi.

Bunun üzerine KDK, engelli raporunun alındığı hastaneyle görüşerek başvuranın engel oranını gösteren raporun Ulusal Engelliler Veri Bankası'na eklenmesini sağladı.

KDK'ye yapılan bildirimde, raporun sisteme yüklenmesinin ardından ulaşım için hazırlanan kartın başvurucuya teslim edildiği belirtildi.

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