Kayseri'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kayseri
Ümit B. idaresindeki 38 ACG 721 plakalı otomobil, Özvatan-Kayseri kara yolu Kermelik Mahallesi kavşağı yakınında, Erkan T'nin kullandığı V-580-PP Hollanda plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.