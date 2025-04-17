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Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Ergün Haktanıyan  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Alınan bilgiye göre, Gümüşali Mahallesi'nde Mustafa Özbek (72), sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Özbek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Kemal Polat, olay yerine giderken köpeklerin kendisine de saldırdığını, traktörle köpekleri kaçırdıklarını söyledi.

Köpeklerin kaçmasının ardından olay yerine ulaştıklarını anlatan Polat, "Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde Mustafa Özbek vefat etmişti. Köpekler, sahipli çoban köpeğiydi." dedi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


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