Kayseri Büyükşehir Belediyesi elektrik enerjisini doğadan karşılıyor
İç Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kentlerinden Kayseri, doğayı ve gelecek nesilleri korumak amacıyla enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.
Kayseri
Bu kapsamda kamu binaları ve çeşitli arazilere kurulan güneş enerjisi santrallerinden (GES) yıllık 15,5 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik enerjisi elde eden belediye, katı atık depolama tesislerinden 44 milyon, atık sulardan elde edilen birincil çamurun enerjiye dönüştürüldüğü tesislerden 5,5 milyon, hayvan gübresinden elde edilen biyogaz tesisinden ise 19 milyon kWh elektrik enerjisi üretiyor.
Toplu ulaşım araçlarının elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla İncesu ilçesine kurulan ve 3 türbini bulunan rüzgar enerjisi santralinin (RES) şubat ayında hizmete girmesiyle yıllık 60 milyon kWh enerji elde edilmesi hedefleniyor.
Rüzgar, güneş ve çamur gibi doğanın sunduğu imkanları kullanarak elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, yıllık 75 milyon metreküp sera gazı salınımını da azaltmayı amaçlıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, belediye olarak doğanın korunmasına hassasiyet gösterdiklerini söyledi.
Belediye iştirakindeki şirket ve birimlerle yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, kentte elektrik enerjisi üretimiyle ilgili önemli yatırımların olduğunu dile getirdi.
"Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz."
Kayseri'nin adeta bir enerji koridoru haline geldiğini anlatan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
"Yenilenebilir enerji, ön plana çıkan bir alan oldu. Biz de yerel bir yönetici olmaktan öte, tüm birimlerimizle 'Bu alanda neler yapabiliriz?' diye kafa yoruyoruz. Ulaşım AŞ ve KASKİ tarafından RES ve GES projeleri, arıtma ve katı atık tesisleri ile Beydeğirmeni projesiyle hayvan atıklarından oluşturulan biogazdan elde edilen elektrik enerjisiyle totalde yaklaşık 150 milyon kilovatsaat enerji üretmeye çalışan belediyeyiz. Kendi kendine yetmeye, kendi birim ve kuruluşlarında bu enerjiyi kullanmaya çalışıyoruz. Çevreci mantıkla çalışan bir belediyeyiz. Hem üretiyoruz hem kazanıyoruz hem de tüketiyoruz. Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz."
Çevreci bir belediye olma konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, İncesu ilçesine kurulan ve 3 türbinden oluşan RES projesinin tamamlandığını, gerekli işlemlerin ardından gelecek ay hizmete alacaklarını anlattı.
Büyükkılıç, yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettikleri toplam elektrik enerjisinin, kentteki yaklaşık 50 bin konutun yıllık enerji tüketimine karşılık geldiğini belirtti.
GES ve seracılık anlamında yeni yatırımların gelecek dönemlerde de hayata geçirileceğini aktaran Büyükkılıç, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.