Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.93
ETH/USDT
3,386.90
BTC/USDT
69,302.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 173 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 173, Palandöken'de 155, Palandöken 2'de 125, Sarıkamış'ta 103, Ergan'da 101, Kartalkaya'da 70, Yıldız Dağı'nda 35, Yalnızçam'da 30, Erciyes'te 15, Gevaş Abalı ve Hesarek'te 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.04.2024En düşükEn yüksek
HakkariGSY67
PalandökenKKY05
SarıkamışY07
ErganKKY17
KartalkayaPB-15
Yıldız DağıSY212
YalnızçamKKY09
ErciyesSY-46
Gevaş AbalıGSY414
HesarekGSY28

(GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı,)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Orta Ege için fırtına uyarısı
Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi

Benzer haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Erzurum polisi bayramda "kara haber" gelmesin diye trafik denetimlerini sıkılaştırdı

Avukat kardeşler meslekte örnek aldıkları babalarıyla adalet için çalışıyor

Kış turizmini bahara taşıyan Palandöken, bayramda kayak için rezervasyon aldı

Kış turizmini bahara taşıyan Palandöken, bayramda kayak için rezervasyon aldı
Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu

"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet