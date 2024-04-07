Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 173 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 173, Palandöken'de 155, Palandöken 2'de 125, Sarıkamış'ta 103, Ergan'da 101, Kartalkaya'da 70, Yıldız Dağı'nda 35, Yalnızçam'da 30, Erciyes'te 15, Gevaş Abalı ve Hesarek'te 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.04.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|GSY
|6
|7
|Palandöken
|KKY
|0
|5
|Sarıkamış
|Y
|0
|7
|Ergan
|KKY
|1
|7
|Kartalkaya
|PB
|-1
|5
|Yıldız Dağı
|SY
|2
|12
|Yalnızçam
|KKY
|0
|9
|Erciyes
|SY
|-4
|6
|Gevaş Abalı
|GSY
|4
|14
|Hesarek
|GSY
|2
|8
(GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı,)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.