Dolar
32.38
Euro
34.75
Altın
2,316.01
ETH/USDT
3,056.20
BTC/USDT
61,779.00
BIST 100
10,101.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyor

Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum kırsalı ve çevre illerdeki köylerden toplanan tarım aletleriyle oluşturulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu sergileniyor.

Ayşe Nur Erdoğdu  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyor Fotoğraf: Ayşe Nur Erdoğdu Bayram/AA

Erzurum

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümünce tarım aletlerindeki değişimin ve kültürel ögelerin ele alındığı "Tarım Müzesi" oluşturuldu.

İlin kırsal kesimlerinden ve çevre kentlerin köylerinden toplanan 400'e yakın ekipmanla fakültede 600 metrekare alanda açılan müzede, tarım aletlerinin 1800'lü yıllardan bugüne dönüşümü anlatılıyor.

Müzede traktör çeşitleri, kağnılar, Anadolu sabanı, tahıl ekim makinası, namlu yapma tırmıkları, taş değirmen ve rüzgar gülü gibi tarım aletleri bulunuyor.

Kentin turizmine de katkı sağlaması beklenen müzenin, özellikle Ziraat Fakültesi öğrencileri için de eğitim alanı olması amaçlanıyor.

"Kırsaldan ellerindeki aletleri bağışlamaları yönünde ricada bulunduk"

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, AA muhabirine, müzenin gelecek nesiller için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Tarımın gelişim safhalarının müzede görsel olarak aktarıldığını ifade eden Çalmaşur, şöyle konuştu:

"Tarım ve çiftçilik ile hala uğraşan birisi olarak böyle bir yapının oluşturulup geçmişte kullanılan bu tarımsal aletlerin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması düşüncesi hep aklımdaydı. Önce bu mekanı oluşturduk, sonra düzenlendi. Çevre köylerden, kırsaldan ellerinde bulunan aletleri bize bağışlamaları yönünde ricada bulunduk. Ben de köyümüzde bulunan dedem, babamdan kalma bazı alet ve ekipmanları buraya getirdim."

Müzede yaklaşık 400 tarım malzemesi olduğunu anlatan Çalmaşur, "Tarihi geçmişine bakacak olursak 1800'lü yıllarda kullanılan aletlerden, hala günümüzde kullanılanlara kadar değişik konseptte alet ve ekipmanlarımız var." diye konuştu.

Prof. Dr. Çalmaşur, birkaç ay içinde dışarıdan da ziyaretçi kabul edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Özbekistan'a gidecek
KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başladı
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu
Mersin'de araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimler sürüyor
Tütün ürünleri ve alkollü içki ticareti yapanlardan alınacak teminat tutarları belirlendi

Benzer haberler

Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyor

Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyor

Boğulma korkusuyla başladığı yüzmede olimpiyat kotası kovalıyor

Türkiye şampiyonu genç boksör Davut Saydam, yumruklarını Avrupa şampiyonluğu için sallıyor

Çalışır duruma getirdiği 100'den fazla eski radyodan koleksiyon oluşturdu

Çalışır duruma getirdiği 100'den fazla eski radyodan koleksiyon oluşturdu
Köye dönüşlerin başladığı Erzurum'un kırsalında hayvancılık artıyor

Köye dönüşlerin başladığı Erzurum'un kırsalında hayvancılık artıyor
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet