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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

İlhami Erkılıç  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 145, Nemrut'ta 138, Ergan'da 122, Konaklı'da 108, Sarıkamış'ta 102, Uludağ'da 100, Hakkari'de 81, Çambaşı'nda 74, Kartepe ve Zigana'da 73, Erciyes'te 70, Mersivan'da 69, Hesarek'te 67, Davraz'da 47, Kop Dağı ve Yıldız'da 45, Yalnızçam'da 40, Akdağ'da 30, Kandilli'de 22, Gevaş Abalı'da 19, Küpkıran'da 15 ve Murat Dağı'nda 8 santimetre kaydedildi.

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