Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 145, Nemrut'ta 138, Ergan'da 122, Konaklı'da 108, Sarıkamış'ta 102, Uludağ'da 100, Hakkari'de 81, Çambaşı'nda 74, Kartepe ve Zigana'da 73, Erciyes'te 70, Mersivan'da 69, Hesarek'te 67, Davraz'da 47, Kop Dağı ve Yıldız'da 45, Yalnızçam'da 40, Akdağ'da 30, Kandilli'de 22, Gevaş Abalı'da 19, Küpkıran'da 15 ve Murat Dağı'nda 8 santimetre kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.