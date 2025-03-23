Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Nemrut'ta 101, Konaklı'da 100, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 85, Sarıkamış'ta 76, Çambaşı'nda 75, Akdağ'da 60, Uludağ'da 55, Hakkari'de 50, Kartepe'de 38, Yıldız ve Yalnızçam'da 35, Hesarek'te 30, Mersivan'da 11 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|23.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-11
|5
|Ergan
|PB
|-8
|1
|Nemrut
|PB
|-7
|1
|Konaklı
|ÇB
|11
|4
|Kartalkaya
|S
|-7
|4
|Erciyes
|S
|-9
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|11
|1
|Çambaşı
|P
|-8
|3
|Akdağ
|P
|-5
|3
|Uludağ
|PB
|-3
|9
|Hakkari
|ÇB
|-17
|2
|Kartepe
|PB
|-2
|10
|Yıldız
|S
|-4
|4
|Yalnızçam
|KY
|-7
|0
|Hesarek
|PB
|-12
|-2
|Mersivan
|Y
|-5
|3
(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.