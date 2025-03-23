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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

İlhami Erkılıç  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Nemrut'ta 101, Konaklı'da 100, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 85, Sarıkamış'ta 76, Çambaşı'nda 75, Akdağ'da 60, Uludağ'da 55, Hakkari'de 50, Kartepe'de 38, Yıldız ve Yalnızçam'da 35, Hesarek'te 30, Mersivan'da 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez23.03.2025En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-115
ErganPB-81
NemrutPB-71
KonaklıÇB114
KartalkayaS-74
ErciyesS-91
SarıkamışÇB111
ÇambaşıP-83
AkdağP-53
UludağPB-39
HakkariÇB-172
KartepePB-210
YıldızS-44
YalnızçamKY-70
HesarekPB-12-2
MersivanY-53

(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)

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