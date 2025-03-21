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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Yunus Hocaoğlu  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 92, Kartalkaya ve Çambaşı'nda 87, Erciyes ve Zigana'da 85, Sarıkamış'ta 71, Uludağ'da 55, Hakkari'de 45, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 35 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez21.03.2025En düşükEn yüksek
PalandökenKY-9-6
ErganKY-9-2
KonaklıKY-9-4
NemrutKY-7-2
KartalkayaPB-111
ÇambaşıKY-7-2
ErciyesS-12-4
ZiganaGSY1219
SarıkamışKY-7-2
UludağAB-81
HakkariKY-10-4
Yıldız DağıHKY-31
YalnızçamKY-4-2

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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