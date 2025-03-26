Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 132, Konaklı'da 95, Nemrut'ta 85, Sarıkamış'ta 76, Zigana'da 55, Kartalkaya'da 54, Uludağ'da 42, Erciyes'te 40, Hakkari'de 38, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam'da 27, Yıldız Dağı'nda 20, Mersivan'da 17, Kop'ta 15 ve Hesarek'te 11 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|26.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|MSY
|1
|7
|Ergan
|PB
|3
|9
|Konaklı
|MSY
|2
|8
|Nemrut
|MSY
|3
|10
|Sarıkamış
|MSY
|-1
|8
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Kartalkaya
|AB
|5
|14
|Uludağ
|PB
|9
|16
|Erciyes
|PB
|5
|13
|Hakkari
|MSY
|-3
|5
|Çambaşı
|PB
|6
|11
|Yalnızçam
|MSY
|1
|8
|Yıldız Dağı
|PB
|6
|17
|Mersivan
|MSY
|5
|12
|Kop
|PB
|2
|9
|Hesarek
|ÇB
|1
|12
(MSY: Mevzi sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.