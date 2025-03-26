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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 132, Konaklı'da 95, Nemrut'ta 85, Sarıkamış'ta 76, Zigana'da 55, Kartalkaya'da 54, Uludağ'da 42, Erciyes'te 40, Hakkari'de 38, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam'da 27, Yıldız Dağı'nda 20, Mersivan'da 17, Kop'ta 15 ve Hesarek'te 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez26.03.2025En düşükEn yüksek
PalandökenMSY17
ErganPB39
KonaklıMSY28
NemrutMSY310
SarıkamışMSY-18
ZiganaGSY1219
KartalkayaAB514
UludağPB916
ErciyesPB513
HakkariMSY-35
ÇambaşıPB611
YalnızçamMSY18
Yıldız DağıPB617
MersivanMSY512
KopPB29
HesarekÇB112

(MSY: Mevzi sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

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