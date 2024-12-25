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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 113, Kartalkaya'da 85, Ergan'da 80, Konaklı'da 76, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 62, Davraz'da 53, Zigana'da 51, Erciyes'te 50, Mersivan'da 44, Çambaşı'nda 42, Kop'ta 32, Nemrut'ta 30, Denizli'de 25, Keltepe'de 24, Gevaş Abalı'da 19, Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari'de 18, Yıldıztepe ve Hesarek'te 15, Yedikuyular'da 12 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.12.2024En düşükEn yüksek
PalandökenS-5-1
ErganS-31
KartalkayaKY01
KonaklıS-5-2
Yıldız DağıR44
ZiganaGSY1219
UludağKKY15
MersivanAB15
ErciyesR02
ÇambaşıR46
KopAB-12
KeltepeR-32
YıldıztepeR02
HakkariS-120
IlgazR14
Gevaş AbalıP-54
YedikuyularKY03
SarıkamışS-52
YalnızçamS-60

(KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, R: Rüzgarlı)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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