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Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Özgür Alantor  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkisinde, İsmail Savaş (61) idaresindeki 52 DM 099 plakalı otomobil ile Cemil Keskin (70) yönetimindeki 78 AT 751 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Cemil Keskin ile aynı otomobilde bulunan Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti.

Diğer sürücüyle otomobillerde bulunan Gülizar Keskin (70), Muharrem Yıldırım (54) ve Neşe Savaş (60) yaralandı.

Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.

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