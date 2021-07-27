Euro
10.10
Dolar
8.57
BIST 100
1,345.29
Altın
1,799.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı.
logo
Gündem

Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Kastamonu'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 18 kişi yaralandı.

Bilal Kahyaoğlu   | 27.07.2021
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Kastamonu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu Taner Okudan idaresindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede, Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı 31 SN 088 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen otobüsün yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpması nedeniyle duvar ile bahçedeki ağaçlardan bazıları yıkıldı.

Kazada biri ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Valla Kanyonu'na giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor

Ekilirken kuraklık endişesi yaşanan Taşköprü sarımsağında yüksek rekolte bekleniyor